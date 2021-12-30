Еда и лекарства: на что тратят деньги клиенты ПриватБанка

В 2021 году через сеть торговых терминалов государственного ПриватБанка украинцы оплатили картами покупки на общую сумму в 470 миллиардов гривен. Больше всего денег клиенты потратили на продукты питания. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба госбанка.

Общая сумма транзакций выросла на 42% в сравнении с 2020 годом, когда клиенты ПриватБанка потратили 331,5 миллиарда гривен через сеть торговых терминалов.

Руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев сообщил, что количество безналичных оплат картами и бесконтактными гаджетами за год выросло на 37% — с 1,6 до 2,2 миллиарда транзакций.

"Больше всего в 2021 году украинцы тратили на покупку продуктов питания — по итогам года объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 31% — со 170 миллиардов гривен до 224 миллиардов гривен", — заметили в ПриватБанке.

Заметно выросла сумма, которую клиенты ПриватБанка оставили в аптеках. За год объемы покупок лекарств и медицинских товаров увеличились с 27 до 44 миллиардов гривен или на 40%.

На одежду и обувь потратили 37 миллиардов гривен против 26 миллиардов гривен в 2020 году, а на электронику и бытовую технику – 24 миллиарда гривен в 2021 против 21 миллиарда гривен в предыдущем году.

В 2020 году среднестатический клиент банка расплачивался за покупки банковской картой 42 раза. Сумма среднего чека в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом с 208 до 218 гривен, свидетельствуют данные ПриватБанка.

Не только клиенты ПриватБанка, но и в целом большинство украинцев самую значительную часть денег тратят на еду и лекарства, а больше всего экономят на путешествиях и развлечениях.

Исследователи выяснили, что 80% украинцев признают, что самая внушительная статья расходов — это еда. Также в топе трат все, что касается здоровья — лекарства, анализы и медосмотры. Об этом заявили 40% респондентов. Чуть больше четверти (27%) говорят, что много денег уходит на одежду, а еще 20% — на проезд в транспорте.