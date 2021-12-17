В monobank рассказали, на что клиенты тратят "тысячу за вакцинацию": абсолютным лидером оказались книги

44,6% клиентов monobank потратили полученные выплаты в 1 тысячу грн за прохождение курса вакцинации против коронавирусной инфекции на покупку книг. Об этом рассказал на своей странице в Facebook сооснователь интернет-банка Олег Гороховский.

По его словам, всего monobank открыл уже 1,53 млн карт для выплат в рамках программы "е-Поддержка". Выплаты уже получили 610 тысяч клиентов, однако из 610 млн грн потрачено пока лишь около 30 млн.

"Самые популярные категории трат: книжные магазины – 44,57%, кинотеатры – 23,83%, ж/д билеты по Украине – 14,06%, театры – 8,98%, спортзалы – 3,56%, концерты – 3,81%, музеи – 0,64%, авиабилеты по Украине – 0,55%", - привел статистику Гороховский.

Он также сообщил, что monobank до конца года хочет успеть дать возможность клиентам заказывать и пластиковую карточку "е-Поддержка" вдобавок к виртуальной: пластик для оформления таких карт уже заказан.

В комментариях к посту в ответ на жалобу пользовательницы бизнесмен посетовал на "адский треш" из-за небывалого наплыва новых клиентов. По словам Гороховского, "очередь на регистрацию четвертый день более 8 тысяч клиентов".

Напомним, что monobank решил досрочно раздавать выделяемые государством деньги за вакцинацию до старта программы, назначенного на 19 декабря.

По тому же пути пошел и Альфа-Банк Украина. По его данным относительное большинство (34%) клиентов, уже потративших свою 1 тысячу грн, также накупили на книги, а еще четверть - билеты в кино.

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