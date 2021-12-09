Как получить тысячу гривен за вакцинацию: в Минцифры раскрыли все детали выплаты "карантинных" денег

С 19 декабря в приложении "Дія" появится новая функция — запрос на получение тысячи гривен за вакцинацию против Covid-19. Саму программу выплаты денег вакцинированным украинцам назвали "е-Поддержка". Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как получить 1000 гривен за вакцинацию

Для начала нужно обновить приложение "Дія" в смартфоне. Пока деньги можно получить только через мобильное приложение, но, возможно, в дальнейшем на портале "Дія" также появится эта функция.

После обновления в разделе "Услуги" нужно выбрать "е-Поддержка". "Дія" за пару секунд проверит, сколько получателю лет и есть ли у него Covid-сертификат. Деньги получат только совершеннолетние привитые украинцы.

Дальше на экране смартфона пользователь увидит несколько банков-участников "е-Поддержки". По состоянию на 9 декабря к программе присоединились 4 банка:

monobank;

Альфа-Банк;

Укргазбанк;

А-банк.

До конца года присоединятся еще 4 банка. Все они будут получать деньги от государства и потом, не снимая комиссию, перечислять 1000 грн на виртуальные карты клиентов. Украинцам останется только выбрать банк, через который они хотят получить "ковидную тысячу".

Виртуальная карта оформится автоматически при выборе банка. В течение двух дней на эту карту поступит 1000 грн.

"Минцифры будет в конце каждого дня формировать реестр украинцев, которые подали заявку на получение этой тысячи гривен, и передавать его в Минэкономики. Дальше список передадут в Ощадбанк, который как государственный банк перечислит другим банкам деньги для выплаты этой тысячи гривен", — объяснили в ведомстве.

Путешествия за границу и алкоголь: где и на что можно потратить "ковидную тысячу"

В Минцифры заметили, что monobank использует код категории продавца (MCC) при фиксации оплаты услуги или товара. Например, при покупке билета в кино в приложении банка отображается MCC-код "кино". Эта технология заменит критерии, которые ранее хотели ввести для бизнеса, участвующего в программе "е-Поддержка".

Каждый предприниматель получает от НБУ MCC-код, который соответствует его роду деятельности. Если у бизнеса есть код категории продавца, который внесли в список бизнесов, пострадавших от карантинных ограничений, то он уже участвует в "е-Поддержке".

С подходящими MCC-кодами работают спортзалы/фитнес-клубы, кинотеатры, театры, музеи, авиакомпании. Также в программе участвует "Укрзализныця". Все продукты и услуги таких компаний можно купить за "тысячу Зеленского".

Если бизнес продает разные товары/услуги, MCC-код у него все равно один. Это означает, что в кинотеатрах можно купить за "тысячу Зеленского" и попкорн, и алкоголь, который там продается.

За эти деньги можно поехать за границу. Если, например, авиакомпания предложит билеты по цене до 1000 грн, то их можно купить за "ковидную тысячу", даже если самолет будет лететь в другую страну.

Как оплачивать покупки

После выбора банка в "Дії" появится виртуальная карта. Ее точно так же, как и другие банковские карты, можно добавить в Apple Pay (для смартфонов на iOS) или Google Pay (для Android). Соответственно, чтобы заплатить "ковидной тысячей" за товар или услугу, нужно будет выбрать карту, на которую государство перечислило деньги за вакцинацию.

В Минцифры разрешили банкам создавать пластиковые карты специально для программы "е-Поддержка". Если той или иной банк выпустит такую карту, то получатель сможет рассчитываться ей так же, как и другими картами. Но независимо от вида карты все равно нужно подать заявку на выплату "ковидной тысячи" в приложении "Дія".

Потратить эту тысячу гривен нужно в течение четырех месяцев после даты начисления денег на виртуальную карту.

Кроме того, предусмотрена оплата покупок в онлайне. Для этого так же, как и с обычной картой, нужно в специальном окне на сайте ввести данные карты.

На сегодняшний день Минцифры еще не разработало механизм выплаты денег вакцинированным украинцам, у которых нет смартфона и они не могут скачать "Дію". В ведомстве обещают решить эту проблему, но не уточняют когда.

Напоминаем, 9 декабря Кабмин утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "е-Поддержка". Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

В Минцифры подчеркивают, что ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії". Если украинцы заранее позаботятся о генерации этих документов, то программа "е-Поддержка" стартует успешно.

Сгенерировать Covid-сертификат в "Дії" можно в несколько кликов: