Кабмин утвердил срок подачи заявок на "тысячу от Зеленского"

Кабинет министров утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "єПідтримка". Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря через приложение "Дія". Украинцы смогут оформить виртуальные карты, разработанные специально для выплат. Оформление карты "е-Поддержка" бесплатно и без платы за обслуживание... Для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря", — сообщил он.

Премьер подчеркнул, что потратить эти 1000 грн можно будет лишь на определенный список услуг, что предусмотрено с целью поддержать бизнес, наиболее ощутивший на себе последствия пандемии Covid-19.

Напомним, что 2 декабря Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, предусмотрев 8 млрд грн на выплату по 1 тысяче грн всем привившимся от Covid-19. Закон был подписан Зеленским 8 декабря.

Тем временем министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях заявил, что мошенники начали рассылать украинцам сообщения с просьбой о предоставлении персональных данных якобы для выплаты 1 тысячи грн, обещанной Зеленским за прохождение вакцинации от Covid-19.

Отметим, что точный перечень услуг, на которые могут быть потрачены эти 1000 грн, пока не обнародовался. В Министерстве экономики при этом заявляли, что их можно будет потратить не только на поездки по Украине или походы в кино и спортзалы, но и на покупку книг.