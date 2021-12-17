Книги, кино и билеты на поезд: на что тратят "тысячу Зеленского" клиенты Альфа-Банка

Клиенты Альфа-Банка оформили более 140 тысяч карт “єПідтримка” для вакцинированных от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, всем участникам пилотного проекта, которые подали заявку и подтвердили карту непосредственно в приложении "Дія", банк перечислил 1 тысячу грн.

Согласно данным банка, в течение первых суток клиенты Альфа-Банка потратили полученные деньги на приобретение книг (34%), билетов в кинотеатр (26%), железнодорожных билетов (16%), а также билетов на культурные мероприятия через концертные агентства (17%).

На музыкальные концерты потрачено 4% денег, а на отдых, спорт и авиаперелеты – по 1%.

Чтобы оформить карту "єПідтримка", нужно:

– скачать/обновить цифровой банк Sense SuperApp;

– в разделе "Продукты" необходимо выбрать и оформить карту "єПідтримка";

– после оформления карты в Sense для получения денег необходимо подать заявку и выбрать счет карты в приложении "Дія".

В Альфа-Банке напомнили, что новые клиенты кроме 1 тысячи грн от государства получат на свой счет Cash’U дополнительные 100 грн бонусами.

Деньги можно потратить на одну из обозначенных государством категорий: занятия спортом (абонемент в спортзал или фитнес-клуб), книги, билеты в кинотеатр, театр или музей, путешествия по Украине. В общей сложности это более 6 тысяч различных предприятий.

Их можно использовать на один или несколько товаров в пределах выбранной категории в течение четырех месяцев со дня поступления на счет.

Ранее сообщалось, что Monobank досрочно начал раздавать по 1 тысяче грн за прохождение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции клиентам, которые открыли соответствующие специальные виртуальные карты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал раздачу денег вакцинированным украинцам.

В частности, Зеленский пообещал, что программа будет действовать дольше, чем месяц, поэтому все вакцинированные, в том числе и люди преклонного возраста, получат деньги.

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