Общество 1 час назад

Украинцы больше всего тратят на еду и лекарства, а экономят на путешествиях — исследование

Почти все опрошенные заявили, что заметили рост цен на товары в последние несколько месяцев

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сегодня большинство украинцев самую значительную часть денег тратят на еду и лекарства, а больше всего экономят на путешествиях и развлечениях.

Таковы результаты исследования компании Gradus Research, которая провела соцопрос среди тысячи совершеннолетних граждан Украины в октябре 2021 года.

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В частности, 80% признались, что самая внушительная статья расходов — это еда. Также в топе трат все, что касается здоровья — лекарства, анализы и медосмотры. Об этом заявили 40% респондентов. Чуть больше четверти (27%) говорят, что много денег уходит на одежду, а еще 20% — на проезд в транспорте.

На другие категории значительные средства выделяют не так много украинцев: 14% — на косметику, по 13% — на бытовую химию и технику, 10% — на путешествия и всего 9% — на походы в кино, кафе и другие развлечения.

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Собственно, последние категории — те, на которых в стране экономят больше всего. Топ возглавляют поездки (61%), развлечения (57%) и техника (47%). Не слишком далеко от них ушла и одежда — на ней экономят 43% украинцев.

В целом 90% респондентов заявили, что заметили рост цен за последние несколько месяцев. Немного меньше половины опрошенных (42%) начали тратить больше из-за этого, а 39%, наоборот, тратят меньше, поскольку вынуждены экономить и выбирать товары подешевле.

Четверть граждан тратят меньше, поскольку снизили уровень потребления, и только у 12% покупательное поведение никак не поменялось. Зато 5% тратят больше, поскольку больше покупают.

Источник фото: Depositphotos

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