Общество 1 час назад

Украинцы против проверок ковид-сертификатов, но поддерживают наказание за их подделку

Больше половины опрошенных уверены — проверки сертификатов вакцинации могут быть важным стимулом прививаться для украинцев

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Больше половины украинцев недовольны проверками сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом больше всего недовольных в возрастной группе от 35 до 44 лет.

Такие данные соцопроса предоставили Delo.ua аналитики исследовательской компании Gradus Research. Исследование провели 20 октября 2021 года, в нем приняла участие тысяча жителей городов, чье население превышает 50 тысяч человек.

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В частности, 53% или совсем, или скорее всего не поддерживают введение проверок ковид-сертификатов, с инициативой которых выступило украинское правительство. Поддерживают инициативу Кабмина в общей сложности 40%.

Примечательно, что идея проверок не нравится больше женщинам (56%), чем мужчинам (50%). Если говорить о возрасте, то среди респондентов от 18 до 24 лет недовольных 43%, 25-34 года — 56%, 35-44 года — 60%, 45-54 года — 56%, а в категории 55-60 лет — 37%.

Если же говорить о региональном разделении, то больше всего введение проверок ковид-сертификатов не устраивает жителей востока Украины — таких там 63%. Для сравнения, в Киеве этот показатель составляет 47%.

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В то же время 52% опрошенных считают, что такие проверки могут быть важным стимулом для вакцинации среди украинцев. Не согласны с этим утверждением 40%. Однако, отвечая на вопрос "Какое утверждение лучше всего описывает вашу позицию о введении проверок сертификатов вакцинации от COVID-19", большинство ответило, что "проверки не дадут никакого результата". Этот вариант выбрали 36% украинцев.

Еще 32% считают, что это будет стимулировать вакцинацию, а 22% уверены — такой шаг поможет, но не существенно. При этом 57% респондентов согласны, что разрешение бизнесу работать только с вакцинированным персоналом лучше, чем полный локдаун в Украине. Против этого утверждения выступают 31% опрошенных.

Наконец, 64% согласны, что уголовная ответственность за подделку сертификатов — справедливое решение. Еще 24% придерживаются противоположного мнения. Больше всего согласных с утверждением среди мужчин (69%) и в возрастной группе от 55 до 60 лет (76%).

Напомним, по данным НСЗУ, в Украине вакцинировано меньше 20% населения. Лидером по количеству привитых украинцев остается Киев, где число вакцинированных превышает 32%. Среди аутсайдеров — Луганская, Донецкая и Закарпатская области.

Источник фото: Depositphotos

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