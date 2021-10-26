Непривитых представителей профессий для обязательной вакцинации отстранят от работы

Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее постановление № 1096 от 20 опубликовано на сайте Кабмина.

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Согласно документу, руководители госорганов, предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение сотрудников, которые обязаны сделать профилактическую прививку от COVID-19, однако уклоняются или отказываются от вакцинации.

При этом такая мера не будет применяться к сотрудникам с противопоказаниями, которые предоставили медицинское заключение.

Невакцинированных работников будут отстранять от работы приказом или распоряжением руководителя.

В документе сказано, что срок отстранения устанавливают "до устранения причин, которые его обусловили".

Постановление вступает в силу со дня публикации, кроме пункта 19 (об отстранении невакцинированных сотрудников), который вступает в силу с 8 ноября.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

После этого в Окружной административный суд Киев поступил иск от гражданина по имени Дмитрий Ламза, в котором тот требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.