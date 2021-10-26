Общество 40 минут назад

Непривитых представителей профессий для обязательной вакцинации отстранят от работы

Такая мера не будет применяться к сотрудникам с противопоказаниями, которые предоставили медицинское заключение

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее постановление № 1096 от 20 опубликовано на сайте Кабмина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно документу, руководители госорганов, предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение сотрудников, которые обязаны сделать профилактическую прививку от COVID-19, однако уклоняются или отказываются от вакцинации.

При этом такая мера не будет применяться к сотрудникам с противопоказаниями, которые предоставили медицинское заключение.

Читайте также:
Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации"

Невакцинированных работников будут отстранять от работы приказом или распоряжением руководителя.

В документе сказано, что срок отстранения устанавливают "до устранения причин, которые его обусловили".

Постановление вступает в силу со дня публикации, кроме пункта 19 (об отстранении невакцинированных сотрудников), который вступает в силу с 8 ноября.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

После этого в Окружной административный суд Киев поступил иск от гражданина по имени Дмитрий Ламза, в котором тот требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В США Украину признали страной с высоким риском COVID-19
В США Украину признали страной с высоким риском COVID-19
В Украине зафиксирован суточный рекорд смертности от COVID-19
В Украине зафиксирован суточный рекорд смертности от COVID-19
Кабмин одобрил поставку газа больницам по цене для бюджетников
Кабмин одобрил поставку газа больницам по цене для бюджетников
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. СБУ совместно со спецслужбами США прикрыла мощную хакерскую сеть в Darknet (ФОТО)

  2. Как изменились зарплаты в Киеве за последний год и кому сколько платят (ИНФОГРАФИКА)

  3. Apple выпустила новую операционную систему

  4. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше запланированных — Минэнерго

  5. Суд дал пять лет условно одному из сотрудников СБУ, напавших на пограничников на границе

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...