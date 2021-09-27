Какие области Украины лучше всех готовы к ужесточению карантина (ИНФОГРАФИКА)

Вакцинация в Украине идет скромными темпами. Более того, в стране до сих пор проблемы со статистикой привитых: официальный сайт вакцинации Министерства здравоохранения говорит, что их у нас чуть меньше 5,3 млн. По данным Национальной службы здоровья — почти 6,7 млн человек. Даже по самым оптимистичным расчетам вакцинировано меньше 20% населения. В некоторых областях ситуация еще хуже.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор выяснил, в каких регионах вакцинированных украинцев для которых в Кабмине обещали всяческие привилегии, будет больше всего.

Подпишитесь на канал DELO.UA

С очередными карантинными ограничениями нужно смириться. По прогнозу ученых КПИ имени Сикорского и Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского в ближайший месяц количество заболевших достигнет пятнадцати тысяч в сутки. На пике показатель подскочит до 18 тысяч. По состоянию на утро 27 сентября 2021 года в Украине было зафиксировано чуть больше трех тысяч новых подтвержденных случаев коронавируса. Схлынет четвертая волна только к концу ноября или даже началу декабрю.

В подобной ситуации стоит напомнить, что Кабинет министров утвердил ковидные сертификаты. Она будут двух типов: "желтые" — для тех, кто получил только первую прививку; "зеленые" — для тех, кто прошел полный курс вакцинации. Цветовое разделение сертификатов будет только в приложении Дія. В бумажном формате внешне они различаться не будут.

От наличия и типа документа будет зависеть доступ к объектам инфраструктуры в регионах с разной степенью заболеваемости. Легче всего объяснить разницу на примере сферы образования. Школы, детские сады и вузы в "красной" зоне смогут работать только при условии, что 100% персонала получили "зеленый" сертификат. В "желтой" зоне такие сертификаты должны получить хотя бы 80% сотрудников.

Подобным образом будет работать и весь остальной бизнес. Для "желтой" зоны, при наличии "зеленых" сертификатов у 80% работников, привилегии получат: массовые мероприятия, кинотеатры, театры, музеи, спортзалы, бассейны, ТРЦ и даже рынки. Для того, чтобы предприятия из этих сфер работали в "красной" зоне, у всех без исключения должен быть "зеленый" сертификат. При этом владельцы обоих сертификатов смогут не соблюдать самоизоляцию после пересечении границы.

"Никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", — отмечает народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Сильные аргументы в пользу вакцинации звучат и от министра здравоохранения Виктора Ляшко. По его словам, в период с 15 июня по 15 сентября 99,2% всех летальных случаев от коронавируса это невакцинированные украинцы. Его заместитель, главный санврач страны Игорь Кузин добавляет — 98,1% госпитализированных с коронавирусом не сделали прививку.

Читайте также: Кабмин предлагает сажать в тюрьму за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса

Сколько же в итоге украинцев сегодня вакцинировано? На официальном сайте "Вакцинация от COVID-19" говорится, что одну дозу получили 6,5 млн. Две дозы — почти 5,3 млн человек. Другие цифры у Национальной службы здоровья. В аналитическом разделе сайта, в графе "Пациенты, которым проведена вакцинация", указана цифра 6 млн 681 тысяча.

Даже если ориентироваться на цифру НСЗУ, показатель все равно невысок. В Государственной службе статистики отмечают — на 1 августа в Украине было 41 млн 362 тысячи наявного населения. Даже по самым оптимистичным прогнозам привито немногим больше 16%. В сравнении с мировыми лидерами показатель чрезвычайно низок. На собирающем данные по вакцинации в мире ресурсе OurWorldInData (основан международной некоммерческий организацией Global Change Data Lab) говорится — первое место занимают Объединенный Арабские Эмираты, где одной или двумя вакцинами привилось больше 90%. Среди остальных лидеров: Португалия (87%), Катар (84%), Испания (80%) и Сингапур (79%). По данным того же сервиса у Украины всего 13%. Здесь компанию нашей стране составляют Босния и Герцеговина, Гватемала, а также Палестина.

Но если смотреть отдельно по областям Украины, большинство даже до средней отметки не добралось. Бесспорный лидер вакцинации — Киев. В столице привились почти треть жителей. Среди областей первое место делят Полтавская и Киевская. У них примерно по 22% вакцинированных жителей. В целом северный регион страны лидирует — в общей сложности здесь почти 20% вакцинированных.

Среди отстающих — Луганская (4,5%) и Донецкая (5,7%) области. Третьей с конца стала Закарпатская, хотя ее показатель в 13,2% не многим меньше Ивано-Франковской (13,6%), Одесской (13,7%) или Ровенской (13,8%) областей. Подробнее с тем, где в ближайшее время будет больше всего привилегированных украинцев можно ознакомиться на инфографике.

Важный нюанс — медицинские чиновники областей-аутсайдеров говорят о неточности статистики. Заместитель директора департамента здравоохранения Луганской областной госадминистрации Юрий Инкелевич напомнил, что Госстат считает население с оккупированными территориями. И напоминает, что в Украине уже двадцать лет не было переписи.

"В областной администрации есть такая структура — реестр избирателей. Мы обратились официально туда и на подконтрольной территории области сегодня проживает взрослого населения 521 тысяча 605 человек. Это те люди, которые живут здесь и голосуют, а не те, которые живут здесь, а работают в Москве. Если брать за основу реальное количество взрослого населения и рассчитать количество привитых обеими дозами, то по Луганской области получается следующее данные: первой дозой привиты 20,9%, двумя — 17,6%", — отмечает Инкелевич.

Чиновник уверен — Минздрав и другие организации, собирающие статистику, ориентируются на население области по состоянию на 2013 год (2 млн 100 тысяч человек). Инкелевич подчеркивает, что "из политических соображений нельзя написать, что в Луганской области проживает 521 тысяча". Похожая ситуация и в Донецкой области. Это подтвердил нам директор департамента Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник.

"Подконтрольная территория на сегодняшний день — примерно 1 млн 875 тысяч. Плюс-минус. А Госстат считает, что нас четыре миллиона. По моим подсчетам у нас по области в районе 13% вакцинировано", — уточняет чиновник.

Ориентируясь на цифры Государственного реестра избирателей, по которому в стране всего 34 млн 989 тысяч избирателей, можно сказать что привитых немногим больше 19%. В этом случае к областям-лидерам справедливо будет добавить Черкасскую (19,1%) и Сумскую (19,6%).

Правительство планировало привить за лето десять миллионов человек. В зависимости от источника данных это 24-25% населения. То есть недобрала страна 5-8%. Недостаточные темпы вакцинации Ляшко объясняет нехваткой времени. Вакцин, при этом, достаточно. По словам министра уже сейчас есть 10 млн доз и законтрактовано еще 17 млн. Плюс ему, как эффективному вакцинатору, подарят еще три миллиона. И если весь этот объем удастся использовать до Нового года, то весной можно будет жить без карантинных ограничений. Но пока украинцам придется разделиться на привилегированных и невакцинированных.

Текст — Илья Требор, инфографика — Татьяна Кравченко, специально для Delo.ua