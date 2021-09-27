За сутки в Украине COVID-19 подтвердился у более 3 тысяч человек

По состоянию на утро 27 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3 тысячи 7 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, среди заболевших 286 детей и 32 медицинских работника.

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За минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 478 человек, умерли от COVID-19 94 больных, выздоровели от этой болезни 952 пациента.

Кроме этого, в течение суток в Украине протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 13 тысяч 202 человека, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 2 тысячи 688 человек, экспресс-тестами — 11 тысяч 22 человека.

В общей сложности за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 395 тысяч 404 человека, выздоровели 2 млн 245 тысячи 144 пациента, умерли от коронавируса 55 тысяч 720 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Кроме того, за сутки 26 сентября в Украине привито против коронавируса 37 тысяч 153 человека. Одну дозу вакцины получили 21 тысяча 836 человек, а полностью иммунизированы — 15 тысяч 317 человек.

В течение суток работали 308 мобильных бригад, 1 тысяча 119 прививочных пунктов и 357 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 млн 781 тысяч 527 человек, из них получили одну дозу — 6 млн 781 тысяч 525 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 458 тысячи 588 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 млн 240 тысячи 363 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 26 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 4 тысячи 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что в связи с резким ростом заболеваемости и вхождению в очередную волну эпидемии с 23 сентября вся Украина была переведена в "желтую" зону карантина.

Однако уже к 24 сентября 8 областей и Киев по своим показателям заболеваемости ковидом стали соответствовать "оранжевой" зоне.