COVID-19: за сутки количество новых зараженных в Украине снизилось почти вдвое

По состоянию на утро 26 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 4 тысячи 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, среди заболевших — 448 детей и 57 медицинских работников.

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За минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 2 тысячи 325 человек, умерли от COVID-19 — 69 больных, выздоровели от этой болезни — 983 пациента.

Кроме этого, в течение суток в Украине протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 23 тысячи 665 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 5 тысяч 291 человек, экспресс-тестами — 21 тысяча 65 человек.

В общей сложности, за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 392 тысячи 397 человек, выздоровели — 2 млн 244 тысячи 192 пациента, умерли от коронавируса — 55 тысяч 626 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Кроме того, за сутки 25 сентября в Украине привито против коронавируса 64 тысяч 221 человек. Одну дозу вакцины получили 38 тысяч 778 человек, а полностью иммунизированы — 25 тысяч 443 человека.

В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1 тысяча 880 прививочных пунктов и 373 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 млн 759 тысяч 691 человек, из них получили одну дозу — 6 млн 759 тысяч 689 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 443 тысячи 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 млн 203 тысячи 210 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 25 сентября 2021 года зафиксировано 8 тысяч 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что в связи с резким ростом заболеваемости и вхождению в очередную волну эпидемии с 23 сентября вся Украина была переведена в "желтую" зону карантина.

Однако уже к 24 сентября 8 областей и Киев по своим показателям заболеваемости ковидом стали соответствовать "оранжевой" зоне.