Общество 1 час назад

Коронавирус: в Украине за сутки более 8000 новых заражений

Среди заболевших 715 детей и 157 медиков

Вакцинация против коронавируса. Фото: КГГА Вакцинация против коронавируса. Фото: КГГА
Вакцинация против коронавируса. Фото: КГГА

В Украине по состоянию на утро 25 сентября 2021 года зафиксировано 8267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 715, медработников —157, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Госпитализированы за минувшие сутки было 2035 человек, умерли — 133, выздоровели — 2821 человек.

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За сутки протестировано методом ПЦР 39 тысяч 360 человек, методом ИФА — 10 тысяч 699 человек, экспресс-тестами — 29 тысяч 20 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 387 тысяч 750 человек, выздоровели — 2 млн 243 тысячи 209 человек, умерли от ковида — 55 тысяч 577 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Кроме того, за сутки 23 сентября в Украине привито против коронавируса 159 тысяч 9 человек. Одну дозу вакцины получили 96 тысяч 885 человек, а полностью иммунизированы — 62 тысячи 119 человек.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6 млн 720 тысяч 913 человека.

Напомним, в связи с резким ростом заболеваемости и вхождению в очережную волну эпидемии с 23 сентября вся Украина была переведена в "желтую" зону карантина.

Однако уже к 24 сентября 8 областей и Киев по своим показателям заболеваемости ковидом стали соответствовать "оранжевой" зоне.

 

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