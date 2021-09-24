Четыре области могут войти в "красную" зону эпидемопасности, — Кузин

Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут попасть в "красный" уровень эпидемической опасности из-за темпов роста заболеваемости на Covid-19. Об этом во время брифинга 24 сентября заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает "Громадське".

По словам Игоря Кузина, на этой неделе в Украине зафиксированы наиболее высокие темпы роста заболеваемости коронавирусной болезнью за весь 2021 год. Новых случаев больше на 68%, госпитализаций — на 51%. "Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в "красный" уровень эпидопасности. Это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области", — сказал Кузин.

В ближайшие две-три недели в этих регионах могут усилить карантинные меры.

Напомним, в "оранжевую" зону входят уже девять регионов: город Киев, Черкасская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Херсонская, Луганская и Николаевская области.

По словам Кузина, сейчас занято 34% коек реанимации, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ.

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С 23 сентября в Украине "желтая" зона карантина.

Теперь образовательные учреждения работают при 80% вакцинированных сотрудников (хотя бы одной дозой). Те же ограничения распространяются на кинотеатры, театры, музеи и другие культурные заведения, спортзалы и бассейны.

При наличии "желтого" (одна доза вакцины) или "зеленого" (полный курс вакцинации) сертификата человек может не проходить самоизоляцию после пересечения границы.

Маски в общественном транспорте и социальная дистанция сохраняются. Общественный транспорт работает без ограничений.