"Красный" карантин в Украине будет не раньше ноября", — главный санитарный врач Кузин

Избежать очередного локдауна в Украине не удастся, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Но пока "красный" уровень эпидемиологической опасности ожидается в Украине не раньше ноября.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Сніданок з 1+1".

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"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", — сказал Кузин.

По его словам, конкретных показателей заболеваемости, при которых в Украине введут усиленный карантин, пока нет. Однако избежать очередного локдауна в стране не удастся, считает он.

"Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", — добавил Кузин.

Напомним, что в течение суток 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 62 у детей и 8 у медработников. Госпитализировано, в том числе с подозрением на Covid-19, 635 человек. 18 заболевших умерли, а 457 — выздоровели.

Всего за время эпидемии в стране выявили 2 млн 298 тысяч 307 случаев Covid-19. 54 тысячи 1 человек умер, а 2 млн 213 тысяч 177 — выздоровели.

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Прививки от Covid-19 5 сентября получили 41,8 тысячи человек, в том числе первую дозу — 12,4 тысячи, вторую — 29,4 тысячи.

Всего за период вакцинационной кампании 5,58 млн украинцев получили первую дозу, а 4,2 млн — еще и вторую.