Подписать декларацию с врачом: как найти сейчас частную клинику с договором от НСЗУ

Медицинская реформа стала одним из самых успешных проектов правительства Гройсмана: на сегодняшний день у миллионов украинцев есть возможность лечиться у выбранного врача и бесплатно получать медицинские услуги по гарантированному списку. Система устроена просто — больница заключает договор с НСЗУ о предоставлении первичной или специализированной помощи, набирает пациентов-декларантов в случае первички или ведет учет оказанных услуг по направлениям, а по итогам отчетного периода получает оплату по фиксированным тарифам.

На данный момент в системе государственных гарантий участвуют 3225 медицинских заведений по всей стране. Кроме коммунальных и докторов-ФОПов, есть в этом списке и частные клиники, однако их до сих пор очень мало — всего около 8% от общего количества. Delo.ua выяснили, где больше всего бесплатно лечащих приватных больниц, выгодно ли медицинскому бизнесу сотрудничать с государством, а бонусом рассказываем, как найти частную клинику с бесплатными услугами в вашем городе.

Сколько частных больниц заключают декларации и предоставляют бесплатные услуги

По данным НСЗУ, по состоянию на конец 2019 года предоставлять бесплатно медицинскую помощь по программе госгарантий согласились 168 частных клиник, а в конце 2020 года таких было уже 270 заведений. Однако на данный момент подписавших договор стало чуть меньше — 255. Впрочем, в Службе все равно отмечают, что количество частников в программе с каждым годом растет, что говорит о некотором интересе бизнеса к такому сотрудничеству.

Чаще всего бизнес отзывается на предложение о сотрудничестве с государством в Киеве (41), Днепропетровской (30) и Одесской (17) областях, а вот реже всего договора подписывают в Николаевской, Луганской, Черкасской и Черниговской областях — здесь таких по 1-2 заведению. С начала этого года Нацслужба здоровья выплатила частным медучреждениям первички 462,33 млн грн, а клиникам со специализированной медпомощью — 221,67 млн. При этом самые высокие суммы пришлись на оплату гемодиализа, амбулаторных услуг общего профиля и хирургические операции.

Тарифы должны быть выше: почему бизнес неохотно участвует в программе медгарантий

Может быть, бизнес и сотрудничал бы с властями в вопросе здравоохранения чаще, но пока не считает выгодными тарифы по госпрограмме. "Давайте внимательно посмотрим на тарифы, которые предлагает НСЗУ для предоставления медицинской помощи — они слишком низкие для того, чтобы бизнес всерьез рассматривал участие в госпрограмме медгарантий", — рассказали Delo.ua в одной из частных клиник Киева.

Там пояснили, что поступивший в частную клинику пациент рассчитывает, что та в полном объеме и на соответствующем уровне обеспечит ему медицинские услуги, питание, пребывание в стационаре и необходимые медикаменты. "Но сроки лечения в отдельных случаях могут быть достаточно существенными, иногда нужны препараты из международных протоколов лечения, которые не предусмотрены программой госгарантий. Тарифы же совершенно не соответствуют расходам в описанном случае", — сообщили в медзаведении.

Похожее мнение и у главного исполнительного директора МС "Добробут" Вадима Шекмана. "На сегодняшний день мы подписали договор с НСЗУ по направлению вакцинации и открыли на базе наших центров два пункта вакцинации от Covid-19. Что касается других направлений, пока, к сожалению, мы не нашли способ сотрудничества с НСЗУ. Ведь каждый день работаем над улучшением качества услуг и сервиса в "Добробут". Для нас это очень важно и мы не можем себе позволить снизить стандарты качества, работая в рамках тарифов НСЗУ. Наши услуги стоят дороже, не потому что мы хотим больше зарабатывать, а потому что мы платим налоги, белую зарплату персоналу, содержим клиники, покупаем оборудование, оплачиваем коммунальные услуги и так далее", — отметил в комментарии Шекман.

В сети клиник надеются, что государство обеспечит необходимый механизм сотрудничества частного сегмента медицины с НСЗУ: например, будут актуализированы тарифы, которые реально смогут покрывать расходную часть или будет принята прозрачная и понятная система сооплаты. "В таком случае, мы с удовольствием будем работать с НСЗУ: наши услуги для пациента станут дешевле, будет существовать рынок и пациенты будут выбирать, где лечиться", — говорит главный исполнительный директор МС "Добробут".

Что говорят в частных клиниках о своем опыте работе с НСЗУ

Однако часть приватных клиник все же приняла решение об участии в программе медицинских гарантий. Говорят, развивают семейную медицину, получили тысячи клиентов, их лояльность и рекомендации медзаведения знакомым. Об опыте предоставления бесплатной медпомощи Delo.ua рассказала заведующая службой семейной медицины, врач общей практики сети медцентров "Гармония здоровья" Анастасия Турлакова.

По ее словам, клиники работают по программе предоставления первичной медицинской помощи по договору с НСЗУ уже около трех лет. Руководство приняло решение работать в направлении поддержки и развития семейной медицины в связи с актуальностью этого вопроса. Согласно договору, "Гармония здоровья" в полном объеме предоставляет услуги первички, а также участвует в программе вакцинации населения от COVID-19 — таким образом сеть облегчает своим пациентам поиск возможности получить прививку. В будущем планируется и предоставление специализированной медпомощи.

"По состоянию на конец августа 2021 года с врачами клиники подписали декларации более 10 тысяч пациентов. Конечно, ситуация с эпидемией и необходимость вакцинироваться немного подтолкнула население определиться с выбором врача", — рассказывает Турлакова.

Она отмечает, что в среднем в месяц к каждому из их семейных врачей обращаются около 400 раз, не считая удаленные консультации, которых в разгар заболеваемости было очень много. "Наши семейные врачи не волнуются из-за количества деклараций, поскольку "Гармония здоровья" позаботилась об организации регистрации этих деклараций и обеспечила оплату труда так, чтобы врачи могли спокойно работать и не нервничать. По нашему опыту, нужно примерно 3-4 месяца, чтобы врач набрал 1800 деклараций", — говорит заведующая.

Однако врач отмечает, что рекомендованное оптимальное количество деклараций для одного семейного врача — 1800 взрослых или 900 детей — это слишком большая нагрузка, поэтому тарифы НСЗУ должны быть выше.

Она признается, что организация работы с пациентами с декларациями требует много ресурсов, поэтому участие в программе медицинских гарантий нельзя назвать легким делом: "Каждый день клиника получает новый вызов, который успешно проходит. Все документы, количество предоставляемых услуг, количество заключенных деклараций, доступность здания для маломобильных групп населения, возможность сдачи анализов, количество направлений, выписанных рецептов, выполненных манипуляций, возможность непрерывного предоставления услуг и достоверность информации — все под контролем различных служб и НСЗУ, в частности".

По мнению Турлаковой, преимуществом для бизнеса может быть то, что пациенты с декларациями у семейных врачей доверяют им, а потому будут лояльны к клинике и смогут честно порекомендовать ее услуги близким и знакомым.

"Довольны, но есть риски": частная клиника с 50 000 декларациями о госпрограмме

Отдельной категорией частного сегмента медицины являются больницы, чья бизнес-модель почти полностью построена на сотрудничестве с государством. Так, с семейными врачами сети клиник "Мій Лікар" клиенты заключили около 50 тысяч договоров, что делает ее крупнейшей частной клиникой (юрлицом) по количеству деклараций. Сеть одна из первых подписала договор с НСЗУ после запуска реформы в 2018 году.

"Для нас это был медицинский стартап, который запускался одновременно с созданием новой ниши на медицинском рынке Украины. Конечно, мы делали для себя финансовые расчеты, но никто определенно не мог сказать, как отреагирует население на возможность подписать декларацию с частной клиникой", — рассказывает генеральный директор клиник "Мій Лікар" Иван Лебедев.

Пока больницы сети предоставляют только бесплатную первичную медицинскую помощь — в текущих тарифах вторички руководство компании пока не видит возможности даже просто выжить. Впрочем, сеть довольна сотрудничеством с НСЗУ несмотря на то, что проект еще ни разу не получил прибыль.

"Одна из главных причин этого — достаточно большие обязательства согласно договору с НСЗУ и наши собственные требования к качеству сервиса для пациентов. Судите сами: за 400 грн в год за пациента 19-40 лет мы должны предоставить безлимитное количество консультаций врача, некоторые бесплатные анализы, вакцины по календарю и так далее. Но помимо этого нужно выплачивать зарплаты врачам, арендовать удовлетворительное по всем критериям помещение, содержать контакт-центр с армией хорошо обученных операторов и еще 20-30 человек, обслуживающие работу клиники, начиная от юристов и бухгалтеров и заканчивая снабжением и логистикой", — говорит генеральный директор.

По его словам, в августе 2021 года компания получила от НСЗУ два млн грн, но эта сумма по-прежнему не покрывает все потребности. В скором будущем сеть надеется достичь такого уровня любви от пациентов, чтобы загрузить врачами и декларациями все отделения. По расчетам компании, после 30-40 отделений сеть должна выйти в прибыль.

Лебедев подчеркивает, что НСЗУ — очень прогрессивная структура относительно большинства других государственных подразделений. "Я был приятно удивлен открытостью данных, доступных на сайте в формате дашбордов Power BI, своевременным рассмотрением договоров, достаточно стабильным финансированием. Но нельзя забывать, что к этому всему прилагается государственные руководители, которые любят часто удивлять бизнес креативными решениями", — говорит гендиректор.

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По мнению Лебедева, большинство тех, кто уже работает с НСЗУ, не рассчитывают на это сотрудничество, как на источник основного дохода. "Конкурентов, с которыми я общался, могу поделить на две группы: которые думают, что это сверхприбыльно, и кто полагает, что это совсем убыточно. Вторые, как правило, просто считают лучше. Но у нас другой опыт. Мы принимаем бизнес-модель продуктово-сервисной компании, которая работает с "подпиской" (по аналогии с SaaS в IT-компаниях), в то же время к нам можно применить модель аутсорс-компании, если рассматривать время врача как ресурс. Такие подходы позволяют нам более точно рассчитывать себестоимость и более уверенно планировать экономику. Другая бизнес-модель отличает нас от большинства других клиник. Это и есть основное преимущество работы с НСЗУ", — поясняет руководитель сети.

Также он перечисляет недостатки сотрудничества с государством, самый главный — риск прогореть, если НСЗУ однажды не подпишет с ними договор. "Нашему бизнесу придет конец в один день. Это может быть плохой новостью не только для наших инвесторов, но и для тысяч пациентов, врачей и других наших сотрудников. Хотелось бы разработать какой-то механизм, где НСЗУ будет учитывать возможные последствия", — говорит Лебедев.

Кроме того, бизнес может терять пациентов в случае увольнения врача: "Мы инвестируем немалые средства на привлечение деклараций, платим врачу зарплату, пока у него мало деклараций, а он потом берет и увольняется, да еще и пациентов своих может забрать. В итоге инвестор всегда теряет, если врач попадается не тот".

Генеральный директор сети рассказал и о другом неочевидном подводном камне: "Один-два раза в год НСЗУ делает проверку и что-то там у себя пересчитывает, в результате чего вы можете получить требование вернуть существенную сумму денег, которая образует большие провалы в вашей ликвидности. Причины этого — как особенности учета НСЗУ, так и ошибки ваших сотрудников при оформлении лицензий и договоров".

Последняя же проблема, о которой упомянул Лебедев — это слабая информационная кампания о частных клиниках от государства, ведь почти все знают, что можно подписать декларацию с врачом, но мало кто задумывается, что это может быть врач в частной клинике.

Как узнать, какая частная больница в городе лечит своих клиентов бесплатно (инструкция)

Как верно отмечали представители бизнеса, большинство людей действительно не в курсе о том, в каких частных клиниках они могут подписать декларацию с семейным врачом или получить по направлению бесплатную специализированную помощь. Частники, конечно, размещают данные об этом на своих сайтах или же маркируют свои помещения наклейками, но такой рекламы явно недостаточно.

В то же время Минздрав и НСЗУ не занимаются информированием населения о конкретных заведениях, хотя у последнего ведомства все же есть специальные дашборды о подписавших договор приватных клиниках. Однако с их использованием могут возникнуть сложности — кнопки панелей интуитивно не понять.

Как разобраться с сервисом НСЗУ и найти частную клинику с договором (инструкция)

Мария Пирогова, специально для Delo.ua