Вакцинация организованными группами: как это работает и почему нужно так долго ждать

С начала кампании Министерства здравоохранения по вакцинации организованных групп заявку на получение прививки подали почти 5 тысяч коллективов. Вакцинироваться хотя бы частично уже успели более 4 тысяч из них, а остальные все еще находятся в листе ожидания. Как оказалось, в большинстве случаев ждать получения первой дозы препарата от COVID-19 нужно в среднем два месяца.

Delo.ua рассказывает, с чем связаны задержки и как вообще проходит процесс групповой вакцинации.

Как сообщили Delo.ua в пресс-службе Минздрава, всего по состоянию на 17 августа заявки на проведение вакцинации против COVID-19 в формате организованных групп подали 4 885 коллективов — это свыше 663 тысяч человек. По крайней мере, одну дозу вакцины из них получили уже 4 027 коллективов — более 511 тысяч человек.

Как объясняют в Минздраве, вакцинацию организованных групп проводят мобильные бригады по иммунизации — по всей стране их более тысячи. Организацию процесса осуществляют региональные координаторы, которые, исходя из наличия вакцины и списка заявок, направляют бригады для вакцинации того или иного коллектива.

Время ожидания первой дозы вакцины после подачи заявки может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. Как оказалось на практике, получить первую прививку за несколько недель удалось тем коллективам, которые оперативно отреагировали на предложение Минздрава. Время ожидания тех, кто подавал заявки позже, в среднем составляет два месяца. В частности, с таким опытом столкнулись сотрудники компании ЛУН.

"Свою заявку мы подали через контакт-центр Минздрава 15 мая, как только узнали о возможности выезда бригады на коллективную вакцинацию в офисы. В период ожидания мы прорабатывали другие всевозможные способы организовать вакцинацию коллектива в офисе, — рассказывает HRD ЛУН Ирина Платонова. — Первая вакцинация прошла 16 июля, поэтому время ожидания было относительно недолгим. Повторная вакцинация состоялась 9 августа. Мы дали возможность вакцинироваться членам семей и друзьям "луновцев".

По словам Платоновой, задержки между первой и второй вакцинацией не было. Сразу после первого укола представители компании согласовали с бригадой медиков дату ревакцинации, чтобы все желающие смогли получить вторую дозу.

"Вакцинация проходила в офисе. В условиях было проговорено, что мы выделяем три отдельные комнаты — комнату вакцинации, комнату ожидания и комнату отдыха, в каждой из которых будет хорошая вентиляция, антисептики, место для вакцинации и места непосредственно для бригады. Мы выделили каждую зону под вакцинацию, закупили для всех одноразовые маски, в офисе также был свободный доступ к дезинфекторам в каждом кабинете, а при входе каждому проводили скрининг температуры. Для удобства перемещения по офису была сделана навигация из оранжевых стрелочек-указателей. Мы организовали вакцинацию группами, каждая из которых приходила на свой временной слот. Таким образом, не было очередей, и вакцинация 139 людей заняла 4 часа, — рассказала HRD ЛУН. — После вакцинации каждому предлагали взять бисквит "Барни", чтобы вкусно провести время отдыха в офисе за чашечкой кофе. Также компания предложила взять оплачиваемый больничный всем вакцинированным, если состояние после вакцинации ухудшится".

Фото: ЛУН

По словам Платоновой, из-за командировки не смог вовремя получить вторую дозу вакцины только один представитель компании. Однако проблем с ревакцинацией у него не возникло — вторую прививку можно сделать в частном порядке в клинике.

Успешный опыт вакцинации организованной группой прошла и компания "ТЕРРА ФУД": список желающих привиться сформировали за два дня, а заявку в Минздрав от лица сотрудников всех семи молочных заводов, входящих в компанию, подали 28 апреля 2021 года.

"Обещали период ожидания от двух недель до двух месяцев. Так и произошло. Первые вакцинации состоялись на Белоцерковском молочном комбинате, Крыжопольском сырзаводе и Вапнярском сырзаводе в начале июля. Центральный офис вакцинировался первой дозой 15 июля. На сегодняшний день всего вакцинированы более 500 сотрудников и членов их семей. Тех, кто по какой-то причине не смог получить вторую дозу непосредственно на предприятии — из-за отпуска, командировки или других причин, — ожидают очереди в районных поликлиниках и без проблем получают свою дозу Pfizer", — рассказали в компании.

Фото: "ТЕРРА ФУД"

Для сотрудников Пенсионного Фонда Украины период ожидания вакцинации составил месяц. Как рассказала на условиях анонимности сотрудница одного из столичных управлений ПФУ, ждать пришлось появления вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

"Желающих вакцинироваться сначала было немного, но никого не заставляли. Однако сообщили, что если вакцинация станет обязательной, то придется искать самостоятельно, где сделать прививку, — рассказала сотрудница ПФУ. — Ждали месяц, так как не было вакцины. Потом всех желающих разбили на группы и 3 дня делали прививки. Вторую сделали вовремя, хотя сначала предлагали на 20 день (ревакцинация Comirnaty от Pfizer-BioNTech проходит на 21-28 день после получения первой дозы. — Delo.ua). По итогу ревакцинировали на 25-й".

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Как объяснили Delo.ua в Министерстве здравоохранения, время ожидания вакцинации в формате организованного коллектива зависит от очереди заявки компании, загруженности региона, в котором она была подана, а также от графика поставки и наличия вакцины.

"Сейчас, в сезон отпусков, часть организованных коллективов по собственной инициативе переносят на более позднее время проведение вакцинации, поскольку хотят охватить вакцинальной сессией как можно больше своих сотрудников", — объяснили в пресс-службе Минздрава.

При этом изначально в Минздраве предлагали вакцинировать организованные группы только препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech, и это тоже могло влиять на скорость групповой вакцинации: в густонаселенных регионах вроде Киева вакцина попросту заканчивалась. Сейчас в Минздраве сообщают, что вакцинировать организованные группы могут и другими вакцинами в зависимости от их наличия: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac или AstraZeneca. Более того, даже рекомендуют не ждать появления конкретного препарата, а использовать тот, который доступен.

Отметим, что, по данным Минздрава, в Украине уже вакцинированы более 5,1 млн человек. Одну дозу вакцины получили 5 108 072 человека, а полную иммунизацию прошли 3 192 128 человек. Всего в стране сделали 8 300 200 прививок от COVID-19.