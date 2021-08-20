Признанные ЕС COVID-сертификаты в приложении Дія еще не прошли финальное бета-тестирование

Европейский союз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". При этом Украина также признает сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации отметили, что "сейчас проходит финальное бета-тестирование", и чиновники направили обновления в PlayMarket и AppStore, ожидая от них подтверждения.

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"Вскоре мы запустим COVID-сертификаты в "Дії". Все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, смогут обновить приложение до новой версии и сгенерировать свой COVID-сертификат в приложения в несколько кликов", — говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что взаимное признание цифровых сертификатов COVID-19 между ЕС и Украиной является удивительной демонстрацией бесперебойной и эффективной командной работы между рядом министерств и органов Украины, которые активно поддерживает ЕС.

"Мы будем продолжать поддерживать дальнейшую цифровую интеграцию Украины с ЕС на основе нашего Соглашения об ассоциации. Мы рады видеть значительный прогресс цифровой трансформации в Украине, которая является одной из самых успешных реформ. Европейский союз решительно поддерживает Украину, расширяя ее возможности противостоять разного рода угрозам, в частности пандемии COVID-19", — подчеркнул он.

В Минцифры отметили, что COVID-сертификат — это документ в "Дії", подтверждающий статус вакцинированного человека. Сертификат можно будет сгенерировать в несколько кликов: в обновленной версии приложения нужно нажать "Услуги", выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат". После необходимо подписать запрос "Дія.Підписом" на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".

Напомним, о планах Минцифры запустить COVID-сертификаты стало известно в конце весны. Единственным источником данных в сертификатах будет Электронная система здравоохранения, куда сейчас попадают данные всех вакцинированных украинцев.