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Украина получит еще 17 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer до конца года — Кузин

Главный санврач призвал украинцев не ждать этой вакцины, а прививаться уже сейчас той, которая есть в наличии

Вакцина против коронавируса Pfizer. Фото: Минздрав Вакцина против коронавируса Pfizer. Фото: Минздрав
Вакцина против коронавируса Pfizer. Фото: Минздрав

До конца 2021 года Украина получит еще 17 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

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При этом он призвал украинцев не ждать этой вакцины, а прививаться уже сейчас той, которая есть в наличии, чтобы избежать новой вспышки заболеваемости на COVID-19.

"Вакцинироваться надо той вакциной, которая есть сейчас. Я не советую ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, до конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, но вспышка может произойти раньше", — сказал Кузин.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры по поставке препарата находятся на финальной стадии.

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Как сообщалось, в Украину 4 августа прибыли 509,4 тысячи доз вакцины против коронавируса производства компании AstraZeneca, предоставленных Данией в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, что в июле Украина получила от Румынии 100,8 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через механизм гражданской защиты Евросоюза.

В Украине за сутки 6 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 170 тысяч 602 человека — это новый рекорд прививок от COVID-19 в сутки.

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