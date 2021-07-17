Украина получила от Румынии более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

Власти Румынии передали Украине 100 тысяч 800 доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca через механизм гражданской защиты Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении на сайте Представительства ЕС в Украине.

Указано, что гуманитарная помощь была утверждена правительством Румынии 16 июня в ответ на запрос, направленный Украиной в Координационный центр чрезвычайных ситуаций (ЕС-ERCC).

Известно, что Еврокомиссия координирует и финансирует до 75% расходов на транспортировку этой помощи через механизм гражданской защиты ЕС.

"С начала пандемии Евросоюз поддерживал предоставление разноплановой помощи Украине. Уже 8 государств-членов Европейского Союза обеспечили поставки миллионов масок, защитных костюмов, дезинфицирующих средств, а также автомобилей скорой помощи и аппаратов ИВЛ для поддержки Украины в борьбе с COVID-19", — говорится в сообщении.

Ожидается, что вскоре Дания доставит в Украину еще 500 тысяч доз вакцины против коронавируса, однако пока не известно, какой фирмы-производителя.

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Ранее в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано отменить ковидные ограничения на въезд.

В то же время эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

Напомним, в Украине с начала кампании по вакцинации населения против COVID-19 выполнили уже более 4 млн прививок.