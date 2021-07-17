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1 час назад

Украина получила от Румынии более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

Через механизм гражданской защиты Европейского Союза

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. Фото: Минздрав Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. Фото: Минздрав
Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. Фото: Минздрав

Власти Румынии передали Украине 100 тысяч 800 доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca через механизм гражданской защиты Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении на сайте Представительства ЕС в Украине.

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Указано, что гуманитарная помощь была утверждена правительством Румынии 16 июня в ответ на запрос, направленный Украиной в Координационный центр чрезвычайных ситуаций (ЕС-ERCC).

Известно, что Еврокомиссия координирует и финансирует до 75% расходов на транспортировку этой помощи через механизм гражданской защиты ЕС.

"С начала пандемии Евросоюз поддерживал предоставление разноплановой помощи Украине. Уже 8 государств-членов Европейского Союза обеспечили поставки миллионов масок, защитных костюмов, дезинфицирующих средств, а также автомобилей скорой помощи и аппаратов ИВЛ для поддержки Украины в борьбе с COVID-19", — говорится в сообщении.

Ожидается, что вскоре Дания доставит в Украину еще 500 тысяч доз вакцины против коронавируса, однако пока не известно, какой фирмы-производителя.

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Ранее в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано отменить ковидные ограничения на въезд.

В то же время эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

Напомним, в Украине с начала кампании по вакцинации населения против COVID-19 выполнили уже более 4 млн прививок.

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