Коронавирус: в Украине сделали более 4 млн прививок с начала вакцинации

В Украине с начала кампании по вакцинации населения против COVID-19 выполнили уже более 4 млн прививок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, за сутки 16 июля в стране привили против коронавируса 111 тысяч 150 человек. Одну дозу получили 65 тысяч 226 человек, а полностью иммунизированы — 45 тысяч 924 человека.

Известно, что в течение суток работали 741 мобильная бригада, 1615 пунктов прививки и 56 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 604 тысячи 862 человека, из них получили 1 дозу — 2 млн 604 тысячи 860 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 406 тысяч 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 млн 11 тысяч 40 прививок.

Кроме того, за сутки 16 июля 2021 года в Украине зафиксировали 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 41, медработников — 9).

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Также за минувшие сутки госпитализировано 438 человек, летальных исходов — 16, выздоровели — 676 ​​человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 18 тысяч 6 человек, методом ИФА — 8718 человек, экспресс-тестами — 14 тысяч 648 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 244 тысячи 196 человек, выздоровели — 2 млн 180 тысяч 957 человек, летальных исходов — 52 тысячи 718, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 138 тысяч 52.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Напомним, в Украине за сутки 15 июля 2021 года привили против коронавируса 117 тысяч 376 человек — это был новый рекорд вакцинации в сутки.