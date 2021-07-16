Происшествия 1 час назад

Коронавирус: в Украине за сутки привили рекордное количество граждан

По состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав
Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав

В Украине за сутки 15 июля 2021 года привили против коронавируса 117 тысяч 376 человек.

Это новый рекорд вакцинации в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В частности, одну дозу получили 63 тысячи 2 человека, а полностью иммунизированы — 54 тысячи 374 человека.

Известно, что в течение суток работали 720 мобильных бригад, 1693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 539 тысяч 636 человек, из них получили 1 дозу — 2 млн 539 тысяч 634 человека, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 360 тысяч 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 млн 899 тысяч 890 прививок.

Кроме того, по состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 50, медработников — 16).

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Также за минувшие сутки госпитализировано 422 человека, летальных исходов — 17, выздоровели — 616 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 18 тысяч 276 человек, методом ИФА — 8942 человека, экспресс-тестами — 14 тысяч 372 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 243 тысячи 605 человек, выздоровели — 2 млн 180 тысяч 281 человек, летальных исходов — 52 тысячи 702, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 120 тысяч 46.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

Напомним, по состоянию на 15 июля 2021 года в Украине было зафиксировано 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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