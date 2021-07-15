Коронавирус: за сутки в Украине выявили более 600 зараженных, 20 человек умерли

По состоянию на 15 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 37 детей и 12 медицинских работников.

За минувшие сутки с COVID-19 госпитализированы 387 человек, выздоровели от этой болезни 589 пациентов и зарегистрировано 20 летальных случаев.

В течение суток в Украине протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 19 тысяч 536 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 892 пациента и экспресс-тестами — 13 тысяч 800 человек.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 242 тысячи 868 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 179 тысяч 665 пациентов и зафиксировано 52 тысячи 685 летальных случаев. Также проведено 11 млн 101 тысячу 770 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), а также Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Напомним, по состоянию на 14 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого был выявлен 481 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

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