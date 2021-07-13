Коронавирус: в Украине за сутки почти 500 новых заражений, 36 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 13 июля 2021 года зафиксировано 481 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 28, медработников — 11, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за минувшие сутки госпитализировано 249 человек, летальных исходов — 36, выздоровели — 750 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 20 тысяч 909 человек, методом ИФА — 9783 человека, экспресс-тестами — 10 тысяч 428 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 241 тысяча 698 человек, выздоровели — 2 млн 178 тысяч 279 человек, летальных исходов — 52 тысячи 640, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 63 тысячи 662.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (142), Донецкой (53), Одесской (+49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Кроме того, за сутки 12 июля в Украине привито против коронавируса 83 тысячи 177 человек. Одну дозу получили 45 тысяч 535 человек, а полностью иммунизированы — 37 тысяч 642 человека.

Известно, что в течение суток работали 573 мобильные бригады, 1399 пунктов прививки и 34 центра вакцинации.

По состоянию на 12 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 тысяч 701 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 357 тысяч 227 человек, из них получили 1 дозу — 2 млн 357 тысяч 225 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 215 тысяч 284 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 млн 572 тысячи 509 прививок.