Pfizer уже доступен в центрах массовой вакцинации — Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что антикоронавирусная вакцина Comirnaty от американской компании Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, коих открылось уже более 200. До этого препарат использовали только мобильные вакцинационные бригады. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ее теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", — сказано в нем.

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Отмечается, что всего Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Pfizer до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности.

В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тысяч пунктов прививок, где используют вакцину CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech, поставляемой в однодозных флаконах, и которая, в отличие от Comirnaty, не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в следующих пунктах.

Напомним, что 2 июля заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что вакцина Pfizer от Covid-19 может начать поставляться в центры массовой вакцинации лишь с конца июля.

Отметим также, что тогда же министр Виктор Ляшко сообщил, что Украина в ближайшее время может получить 2 млн доз вакцины производства другой американской компании — Moderna.

При этом в Минздраве решили в дальнейшем проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, а именно Pfizer и Moderna.