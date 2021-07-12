Коронавирус: в Украине за сутки менее 200 новых заражений, 7 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 12 июля 2021 года зафиксировано 174 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 16, а медработников — 1, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 266 человек, летальных случаев — 7, выздоровели — 236 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 9606 человек, методом ИФА — 1714 человек, экспресс-тестами — 5365 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 241 тысяча 217 человек, выздоровели — 2 млн 177 тысяч 529 человек, летальных исходов — 52 тысячи 604, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 42 тысячи 753.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Кроме того, за сутки 11 июля в Украине привито против коронавируса 26 тысяч 356 человек. Одну дозу получили 13 тысяч 390 человек, а полностью иммунизированы — 12 тысяч 966 человек.

Известно, что в течение суток работали 108 мобильных бригад, 182 пункта прививки и 140 центров вакцинации.

По состоянию на 11 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 тысячи 306 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 311 тысяч 692 человека, из них получили 1 дозу — 2 млн 311 тысяч 690 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 177 тысяч 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 млн 489 тысяч 332 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Украине было зарегистрировано 290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.