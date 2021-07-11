В Украине за сутки выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 11 июля, в Украине зарегистрировано 290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 23 ребенка и семь медицинских работников.

Всего за сутки госпитализированы с коронавирусом 374 человека, выздоровели от этой болезни 374 пациента, а пять больных умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), а также в Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Всего за период пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 241 тысяча 43 человека, выздоровели 2 млн 177 тысяч 293 пациента и зафиксировано 52 тысячи 597 летальных случаев.

Кроме этого, 10 июля было вакцинировано против COVID-19 42 тысячи 308 человек. Одну дозу получили 21 тысяча 74 человека, полностью иммунизированы — 21 тысяча 234 пациентов.

В течение суток работали 229 мобильных бригад, 475 прививочных пунктов и 148 центров вакцинации.

По состоянию на 10 июля, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 тысяч 463 человека.

С начала прививочной кампании в Украине привито от коронавируса 2 млн 298 тысяч 302 человека, из них получили 1 дозу — 2 млн 298 тысяч 300 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 млн 164 тысяч 676 пациентов (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Напомним, по состоянию на 10 июля 2021 года в Украине было выявлено 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого было зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, в Украине уже более 1 млн человек полностью вакцинировали от коронавируса.

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