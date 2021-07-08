Коронавирус: в Украине полностью привили 1 млн человек, за сутки — 100 тысяч вакцинаций

В Украине уже более 1 млн человек полностью вакцинировали от коронавируса.

Только за прошлые сутки привили более 100 тысяч украинцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, за сутки 7 июля 2021 года в стране привито против коронавируса 104 тысячи 680 человек. Одну дозу получили 42 тысячи 29 человек, а полностью иммунизированы — 62 тысячи 651 человек.

Известно, что в течение суток работали 682 мобильные бригады, 1462 пункта прививки и 31 центр вакцинации.

По состоянию на 7 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 тысячи 692 человека.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 178 тысяч 592 человека, из них получили 1 дозу — 2 млн 178 тысяч 590 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 18 тысяч 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 млн 196 тысяч 848 прививок.

Кроме того, по состоянию на утро 8 июля в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 26, медработников — 18).

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Также за минувшие сутки госпитализированы 404 человека, летальных исходов — 23, выздоровели — 872 человека.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 17 тысяч 945 человек, методом ИФА — 9 тысяч 129 человек, экспресс-тестами — 13 тысяч 819 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 239 тысяч 591 человек, выздоровели — 2 млн 175 тысяч 225 человек, летальных исходов — 52 тысячи 560, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 983 тысячи 401.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине было зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.