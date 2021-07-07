Общество 30 минут назад

Пандемия COVID-19: за сутки коронавирус выявили у 610 украинцев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Киевской, Одесской, Львовской и Донецкой областях.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на утро 7 июля, в Украине зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 40 детей и 20 медицинских работников.

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Всего за сутки выздоровело от этой болезни 1 тысяча 666 человек и умерли 33 больных. Госпитализировано с этим диагнозом 458 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 20 тысяч 240 человек;

методом ИФА — 9 тысяч 189 человек;

экспресс-тестами — 16 тысяч 739 человек.

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Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 238 тысяч 974 человека, выздоровели 2 млн 174 тысячи 353 человек и зафиксировано 52 тысячи 537 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля, в Украине был зафиксирован 541 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно прививок от COVID-19 для подростков.

Так, в организации признали, что детей в возрасте 12-15 лет можно вакцинировать препаратом Pfizer/BionTech.

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