COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 500 новых заболевших

По состоянию на утро 6 июля, в Украине зафиксировано 541 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 26 детей и 11 медицинских работников.

Всего за сутки выздоровело от этой болезни 1 тысяча 86 человек и умерли 20 пациентов. Госпитализировано с этим диагнозом 266 человек.

За сутки протестировано:

– методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) — 20 тысяч 151 человек;

– методом ИФА (иммуноферментный анализ) — 8 тысяч 271 человек;

– экспресс-тестами — 12 тысяч 95 человек.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 238 364 человека, выздоровели 2 172 687 человек, летальных случаев — 52 504.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 5 июля 2021 года, зафиксировано 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно прививок от COVID-19 для подростков.

Так, в организации признали, что детей в возрасте 12-15 лет можно вакцинировать препаратом Pfizer/BionTech.

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