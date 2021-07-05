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Коронавирус: в Украине за сутки 244 новых заражения, 14 человек умерли

За сутки 4 июля в Украине привито против коронавируса 24 тысячи 363 человека

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Украине по состоянию на утро 5 июля 2021 года зафиксировано 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 5, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 333 человека, летальных исходов — 14, выздоровели — 419 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 9889 человек, методом ИФА — 1712 человек, экспресс-тестами — 5750 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 237 тысяч 823 человека, выздоровели — 2 млн 171 тысяча 601 человек, летальных исходов — 52 тысячи 484, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 925 тысяч 65.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

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Кроме того,  за сутки 4 июля в Украине привито против коронавируса 24 тысячи 363 человека. Одну дозу получили 15 тысяч 260 человек, а полностью иммунизированы — 9103 человека.

Известно, что в течение суток работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки и 120 центров вакцинации.

По состоянию на 4 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 тысячи 553 человека.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 74 тысячи 988 человек, из них получили 1 дозу — 2 млн 74 тысячи 986 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 850 тысяч 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 925 тысяч 380 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 июля 2021 года было зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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