COVID-19: за сутки коронавирус выявили у 507 украинцев, 20 человек умерли

По состоянию на 10 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 41 ребенок и 33 медицинских работника.

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За минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 364 человека, выздоровели от этой болезни 809 пациентов и зарегистрировано 20 летальных случаев.

Кроме этого, в течение минувших суток протестировано:

методом ПЦР — 18 тысяч 520 человек;

методом ИФА — 8 тысяч 452 лиц;

экспресс-тестами — 13 225 пациентов.

С момента начала пандемии в Украине коронавирусную инфекция выявили у 2 млн 240 тысяч 753 человек, излечились от этого заболевания 2 млн 176 тысяч 919 украинцев и 52 тысячи 592 больных умерли. С начала пандемии в Украине проведено 11 млн 20 тысяч 262 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Напомним, по состоянию на утро 9 июля в Украине было зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, в Украине уже более 1 млн человек полностью вакцинировали от коронавируса.

Источник фото: Depositphotos.