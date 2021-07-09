Коронавирус: в Украине новый рекорд вакцинации за сутки

В Украине за сутки 8 июля 2021 года вакцинировано против коронавиуруса 109 тысяч 160 человек.

Это новый рекорд прививок в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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При этом одну дозу за прошлые сутки получили 44 тысячи 816 человек, а полностью иммунизированы — 64 тысячи 344 человека.

Известно, что в течение суток работали 724 мобильные бригады, 1525 пунктов прививки и 35 центров вакцинации.

По состоянию на 8 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 тысяч 299 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 223 тысячи 408 человек, из них получили 1 дозу — 2 млн 223 тысячи 406 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 82 тысячи 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 млн 306 тысяч 8 прививок.

Кроме того, по состоянию на утро 9 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 31, медработников — 37).

Также за минувшие сутки госпитализировано 396 человек, летальных исходов — 12, выздоровели — 885 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 18 тысяч 341 человек, методом ИФА — 7954 человека, экспресс-тестами — 15 тысяч 312 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 240 тысяч 246 человек, выздоровели — 2 млн 176 тысяч 110 человек, летальных исходов — 52 тысячи 572, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 1 тысяча 742.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Как сообщалось, в Украине уже более 1 млн человек полностью вакцинировали от коронавируса.