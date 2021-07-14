COVID-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у 547 человек

По состоянию на 14 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 34 ребенка и 23 медработника.

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За минувшие сутки с COVID-19 госпитализированы 409 человек, выздоровели от этой болезни 797 пациентов и зарегистрировано 25 летальных случаев.

В течение суток в Украине протестировано методом ПЦР — 18 тысяч 572 человек, методом ИФА — 8 тысяч 105 пациентов и экспресс-тестами — 16 тысяч 972 человека.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 242 тысячи 245 человек, выздоровели от COVID-19 2 млн 179 тысяч 76 пациентов и зафиксировано 52 тысячи 665 летальных случаев. Также проведено 11 млн 82 тысячи 234 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (165), а также Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 июля 2021 года зафиксирован 481 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.