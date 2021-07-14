Общество 1 час назад

Более 60% украинцев считают, что власти не справляются с вакцинацией — опрос

Причиной этого явления почти две трети опрошенных читают субъективные факторы — непрофессионализм и политическую коррупцию

Фото: Центр общественного здоровья Фото: Центр общественного здоровья
Фото: Центр общественного здоровья

60,8% украинцев считают, что власти не справляются с вакцинацией населения против Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса центра "Социальный мониторинг".

В то же время 29,7% респондентов считают, что власти с этой задачей справляются, а 9,5% с ответом затруднились. Больше всего недовольных выявлено на востоке Украины (68,4%), а больше всего довольных ходом вакцинации — в центральных областях (38,8%).

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Среди тех, кто считает вакцинацию проваленной, причиной этого явления 63,6% считают субъективные факторы — непрофессионализм украинской власти и политические интересы при выборе вакцины.

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14,6% считают, что это вызвано причинами объективными — очередями на получение вакцин в мире и сложностью переговоров об этом. В то же время в полтора раза больше людей — 21,8% — затруднились выбрать ответ.

О том, что они лично вакцинировались (получили одну или две прививки либо в Украине, либо за границей) заявляют 10% опрошенных. На западе Украины опрос выявил таковых 11,9%, в центре 11,7%, на Донбассе 8,6%, на востоке страны 7,7%, а на юге — всего 6%.

Записались на вакцинацию, по данным опроса, 9,2%; планируют вакцинацию, но неизвестно когда — 20,5%; не решили, будут ли прививаться — 29,2%, а не вакцинироваться решили 28,3% респондентов. Еще 2,8% от ответа отказались.

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Опрос был проведен 29 июня — 9 июля методом личного интервью 3011 респондентов по месту их проживания.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в конце мая, сделать прививку от коронавируса планирует половина украинцев.

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