Половина украинцев планирует сделать прививку от коронавируса — опрос

Почти каждый второй украинец планирует вакцинироваться от коронавируса.

При этом 19% граждан намерены сделать это в ближайшее время, свидетельствуют результаты соцопроса "Отношение граждан Украины к вакцинации от COVID-19", проведенного Центром Разумкова с 21 по 26 мая.

Указано, что по сравнению с мартом 2021 года доля респондентов, которые ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, уменьшилась с 51,5% до 43%.

При этом с 12% до 19% возросла доля тех, кто намерен сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), с 16% до 19% — доля тех, кто намерены вакцинироваться, но позже, и 10% (столько же, как и в марте) намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

Согласно опросу, чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет).

В то же время среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививки от коронавируса, 59% готовы делать ее только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за прививку, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 49% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 77% среди тех, кому 60 и более лет).

В свою очередь те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех, кто не намерен делать прививку).

Хотя, по сравнению с мартом, доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилась (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки).

Причем 30% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% — тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Известно, что исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось, за сутки 14 июня в Украине привито против коронавируса 50 тысяч 57 человек. По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 тысячи 404 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 768 тысяч 556 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 507 тысяч 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 260 тысяч 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 768 тысяч 556 прививок.

Напомним, что 14 июня Совет Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии о том, чтобы граждане, которые прошли полную вакцинацию, могли совершать поездки в страны ЕС.