Общество 1 час назад

ЕС снял ограничения для граждан, имеющих СOVID-сертификат

При поездках обладатели сертификатов не будут подвергаться тестированию или карантину

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Совет Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии о том, чтобы граждане, которые прошли полную вакцинацию, могли совершать поездки в страны ЕС. 

Об этом говорится на сайте ведомства. 

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Так, владельцы сертификатов вакцинации, выданных в соответствии с правилами ЕС, не должны подвергаться тестированию или карантину, если они прошли все необходимые этапы вакцинации, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), не менее чем 14 дней назад. 

Читайте также:
С 1 июля Германия снимет все ограничения на въезд из стран группы риска по COVID-19

Также выздоровевшие от коронавируса обладатели сертификатов, подтверждающих, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, также могут не проходить тестирование и не соблюдать карантин.

Ранее стало известно, что введение в Евросоюзе сертификата вакцинации Европарламент утвердил 9 июня, а система пропусков начнет работать с 1 июля 2021 года. Сертификаты будут бесплатно выдаваться национальными властями и будут доступны в цифровом или бумажном формате с QR-кодом. Документ удостоверяет, что человек был вакцинирован против COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции.

Читайте также:
Центры массовой вакцинации на выходных откроются в Херсоне, на курортах их тоже планируют

При этом на практике это будут три разных сертификата. ЕС должен будет обеспечить совместимость и проверяемость этих документов в странах-членах, а также предотвращение мошенничества и подделки сертификатов.

Напомним, что Delo.ua узнало, как выглядит Международное свидетельство о вакцинации, и рассказало, где его получить и что оно дает.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более тысячи человек
В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более тысячи человек
В Украине резко упало суточное количество заболеваемости коронавирусом
В Украине резко упало суточное количество заболеваемости коронавирусом
Коронавирус: в Украине за сутки менее 450 новых заражений, 13 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки менее 450 новых заражений, 13 человек умерли
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Умер известный украинский танцор и режиссер Григорий Чапкис

  4. Власти США призывают инвесторов не рисковать с биткойн-фьючерсами

  5. Тысяча долларов за вход и никаких шлепанцев: в Киеве начали работу премиум-казино (ФОТО)

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...