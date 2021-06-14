ЕС снял ограничения для граждан, имеющих СOVID-сертификат

Совет Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии о том, чтобы граждане, которые прошли полную вакцинацию, могли совершать поездки в страны ЕС.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, владельцы сертификатов вакцинации, выданных в соответствии с правилами ЕС, не должны подвергаться тестированию или карантину, если они прошли все необходимые этапы вакцинации, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), не менее чем 14 дней назад.

Также выздоровевшие от коронавируса обладатели сертификатов, подтверждающих, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, также могут не проходить тестирование и не соблюдать карантин.

Ранее стало известно, что введение в Евросоюзе сертификата вакцинации Европарламент утвердил 9 июня, а система пропусков начнет работать с 1 июля 2021 года. Сертификаты будут бесплатно выдаваться национальными властями и будут доступны в цифровом или бумажном формате с QR-кодом. Документ удостоверяет, что человек был вакцинирован против COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции.

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При этом на практике это будут три разных сертификата. ЕС должен будет обеспечить совместимость и проверяемость этих документов в странах-членах, а также предотвращение мошенничества и подделки сертификатов.

Напомним, что Delo.ua узнало, как выглядит Международное свидетельство о вакцинации, и рассказало, где его получить и что оно дает.

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