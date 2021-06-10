Общество 60 минут назад

Центры массовой вакцинации на выходных откроются в Херсоне, на курортах их тоже планируют

В частности, такие центры планируется открыть как минимум в Геническе, Скадовске и Новой Каховке

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

12-13 июня в Херсоне на базе ТРЦ "Фабрика" и школ №11 и №56 начнут работу центры массовой вакцинации против Covid-19. Как сообщает Херсонская обладминистрация, получить прививку смогут граждане, записавшиеся в лист ожидания в приложении, или через сайт "Дія", или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Отмечается, что таких людей в регионе уже более 8 тысяч.

Приглашать на вакцинацию будут семейные врачи по телефону. Приоритет будет предоставляться пожилым людям. Обязательно надо иметь при себе паспорт гражданина Украины, идентификационный номер, а также номер декларации (при наличии), подписанной с семейным врачом или терапевтом.

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"Места проведения прививки в области выбрано не случайно. Каждое из них рассчитано на большие потоки людей, имеет значительную пропускную способность, достаточное количество выходов и санитарные условия для безопасного одновременного пребывания значительного количества людей с соблюдением социальной дистанции", — отмечают в ОГА.

Прививки будут проводиться инактивированной вакциной CoronaVac от китайской Sinovac Biotech инъекцией в мышцу плеча. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

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В свою очередь, как сообщает "Херсон Online", директор областного департамента здоровья Виктор Короленко заявил, что на следующей неделе в Херсонской области будут открыты четыре дополнительных пункта вакцинации, в том числе в курортных городах, где прививки против Covid-19 смогут сделать все желающие.

"Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один — в Голой Пристани или Бериславе", — сказал Короленко.

Также, по его словам, с 8 июня началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке. Кроме того, открыто шесть пунктов вакцинации для крымчан, пересекающих КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Здесь при предъявлении украинского паспорта могут вакцинироваться все желающие жители Крыма.

"Уже есть отдельные случаи, когда наши земляки приезжали из Крыма для прохождения вакцинации на контрольном пункте въезда-выезда", — отметил чиновник ОГА.

По его словам, всего в Херсонской области открыто более 180 пунктов вакцинации от коронавируса, работает 11 мобильных бригад. В области уже использовано 43,7 тысячи доз вакцин.

Напомним, что на прошлых выходных открылись центры массовой вакцинации в ряде городов Полтавской области, а также в Тернополе и Ровно. В Киеве, во Львове и в Одессе они появились неделей ранее.

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