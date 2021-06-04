С 5 июня центры вакцинации от Covid-19 заработают еще в двух областных центрах

Центры массовой вакцинации граждан против коронавирусной инфекции будут работать по выходным уже с 5 июня в Тернополе и Полтаве. Там будут прививать препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac людей, предварительно записавшихся через приложение или сайт госуслуг "Дія".

В частности, как сообщает Тернопольская обладминистрация, такой центр будет расположен на базе коммунального предприятия "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" (проспект Злуки, 45). Работать там будут восемь мобильных бригад с 9:00 до 16:00.

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В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, в его регионе в 5-6 июня будут работать (с 9:00 до 18:00) сразу несколько временных центров вакцинации.

В частности, в Полтаве он откроется на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5), а в Кременчуге — на базе лицея №11 "Гарант" (улица Первомайская, 53). Оба рассчитаны на 1 тысячу человек в день.

В Лубнах вакцинировать будут в кинотеатре "Киевская Русь" (проспект Владимирский, 16), в Миргороде — в доме культуры (улица Гоголя, 141/1), в Горишних Плавнях — в админкорпусе ГОКа (улица Строителей, 16).

"Накануне вакцинации человек, ранее записавшийся через "Дію" или семейного врача, получит SMS-сообщение или звонок с соответствующим информированием. Если человек не записался через "Дію", он может позвонить в соответствующий центр прививки. Если в городе нет центра вакцинации, но человек хочет в эти выходные получить прививку, он может обратиться в территориальный центр первичной медико-санитарной помощи", — пояснил губернатор.

Приглашенные на вакцинацию должны иметь с собой паспорт, идентификационный код или декларацию с семейным врачом и мобильный телефон (номер, по которому они зарегистрированы в "Дії").

Напомним, на предыдущих выходных, 29-30 мая, центры вакцинации открылись в Киеве, Львове и Одессе. В свою очередь вакцина от Sinovac получила одобрение Всемирной организации здравоохранения уже после этого.