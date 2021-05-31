Общество 30 минут назад

В каждом районе Киева откроют центры вакцинации педагогов от Covid-19

В отобранных школах будет работать по одной или две прививочные бригады, в зависимости от числа желающих привиться

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

В каждом из 10 районов Киева будет создан центр вакцинации работников столичных учреждений образования. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Киевгорадминистрации Николай Поворозник.

"В районах определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособлены для этого школьные спортивные залы, которые позволяют оптимально отработать логистику вакцинальной сессии", — написал чиновник.

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По его словам, специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в каждом центре. В них будут работать одна или две прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться.

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Педагогов, которые изъявили желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации. Прививать их будут вакцинами Pfizer.

"Подчеркиваю, вакцинировать будут исключительно работников учебных заведений. Для этого мы предварительно провели опрос о согласии на вакцинацию. Теперь имеем определенную потребность в вакцинах в районах", — отметил замглавы КГГА.

Он также сообщил, что за выходные в столичном центре вакцинации против Covid-19, созданном на базе Международного выставочного центра, было привито 3467 человек. В частности, за воскресенье, 30 мая, прививки получили 2072 человека.

Напомним, что два других центра вакцинации были открыты 29 мая во Львове и Одессе на базе стадионов. При этом в данном случае используется вакцина производства китайской компании Sinovac.

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