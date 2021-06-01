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В мире 1 час назад

ВОЗ одобрила вакцину против Covid-19 от Sinovac

По данным самой компании, по состоянию на конец мая она поставила уже более 600 млн доз своей вакцины

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Украины Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Украины
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Украины

Всемирная организация здравоохранения 1 июня рекомендовала вакцину против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech для экстренного применения для людей старше 18 лет со второй дозой через 2-4 недели после первой.

Как передает Reuters, это уже вторая китайская вакцина, использование которой одобрила ВОЗ. В начале мая одобрение организации получил препарат компании Sinopharm.

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Отмечается, что включение вакцины в список препаратов, одобренных ВОЗ, является сигналом для национальных регулирующих органов о безопасности и эффективности продукта.

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Это также позволит включить вакцину в глобальную программу COVAX по обеспечению вакцинами бедных стран, которые ныне сталкиваются с серьезными проблемами с поставками вакцин из-за приостановки экспорта Индией.

По данным самой Sinovac, по состоянию на конец мая она поставила уже более 600 млн доз своей вакцины как в Китае, так и за границу. Из них было использовано более 430 млн доз.

Результаты оценки эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму Covid-19 и госпитализацию у 100% исследованного населения, сообщила ВОЗ.

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Всего же ВОЗ одобрила уже семь вакцин против коронавирусной инфрекции. Кроме китайских, это препараты от Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.

В Украине по итогу 31 мая было использовано 131,2 тысячи доз CoronaVac. Прививать им начали в Украине на самом пике эпидемии — в середине апреля.

На сегодня это единственная вакцина, которой массово прививают украинцев. В частности, ее используют в центрах массовой вакцинации, открытых накануне для работы в выходные в трех городах. Всего же Украина законтрактовала 1,9 млн доз этого препарата.

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