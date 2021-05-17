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В мире 10 минут назад

В ЮНИСЕФ призывают богатые страны поделиться вакцинами от COVID-19

В организации считают, что это может предотвратить появление новых горячих точек распространения инфекции в мире

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) призвали страны G7 выделить избытки имеющихся в их распоряжении вакцин от CОVID-19 на нужды реализации программы COVAX для вакцинации населения нуждающихся государств.

С таким заявлением выступила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, передает "Интерфакс-Украина".

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По словам Фор, это может предотвратить появление новых "горячих точек" распространения инфекции в мире.

"Совместное срочное использование доступных избыточных доз является, как минимум, необходимой и чрезвычайной мерой, это необходимо прямо сейчас", — подчеркнула она.

В своем заявлении Фор, ссылаясь на исследование научно-информационной и аналитической компании Airfinity, отметила, что страны G7 могли бы пожертвовать около 153 млн доз, если поделятся хотя бы 20% своих имеющихся запасов в июне, июле и августе.

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При этом, она отметила, что это можно было бы сделать без ущерба программ вакцинации собственного населения.

В настоящее время ЮНИСЕФ, который отвечает за реализацию программы COVAX, оценивает дефицит поставок вакцин в 140 млн доз к концу мая и около 190 млн к концу июня.

В определенной степени дефицит вызван веденным Индией в связи с быстрым распространением коронавируса в стране запретом на экспорт производимой ею вакцины AstraZeneca, которая является основной в рамках механизма COVAX.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 16 мая, в мире с начала пандемии CОVID-19 выявлено более 162,7 млн случаев заражения и 3,3 млн смертельных случаев от связанных с коронавирусом заболеваний.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Украину поступило 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovaс от коронавируса.

Напомним, в Центре по контролю за заболеваниями Китая признали, что китайские вакцины от коронавируса не обеспечивают высокого уровня защиты от COVID-19.

В свою очередь в компании Sinovac Biotech уже заявили, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. На сегодняшний день он составляет 14 дней.

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