В Киеве открыли предварительную запись на прививку от Covid-19 без очереди

Медицинский онлайн-сервис Helsi.me открыл для жителей Киева предварительную запись на вакцинацию против Covid-19 во избежания траты времени в живой очереди.

Напомним, что бесплатные прививки в столице делают по выходным в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная" по адресу Броварской проспект, 15.

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Как сообщают в Helsi.me, для записи на прививку следует выбрать на странице МВЦ дату и время вакцинации. Подтверждение записи будет придет в виде SMS.

Его нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія". Также для быстрого прохождения процедуры желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Данные о проведенной вакцинации будут отображаться в бесплатном приложении Helsi (AppStore и Google Play), а также в электронном кабинете пользователя на сайте. Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также поступит в приложение пользователя.

"Мы надеемся, что в ближайшее время такая возможность появится у жителей других городов, в частности во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях", — сообщил руководитель сервиса Евгений Донец.

Напомним, что в указанных городах Полтавской области, а также в Тернополе и Ровно центры вакцинации открылись на минувших выходных — с 5 мая. В Киеве, Львове и Одессе они появились неделей ранее.