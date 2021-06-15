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Коронавирус: в Украине за сутки более 1000 новых заражений, 77 человек умерли
Происшествия 1 час назад

Коронавирус: в Украине за сутки более 1000 новых заражений, 77 человек умерли

За сутки 14 июня в Украине привито против коронавируса более 50 тысяч человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 15 июня 2021 года зафиксировано 1014 новых случаев заболевания COVID-19.

Среди них — 43 ребенка и 51 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализирован 401 человек, летальных исходов — 77, выздоровели — 5511 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 32 тысячи 313 человек, методом ИФА — 10 тысяч 428 человек, экспресс-тестами — 11 тысяч 991 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 224 тысячи 992 человека, выздоровели — 2 млн 136 тысяч 176 человек, летальных исходов — 51 тысяча 769, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 548 тысяч 499.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

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Кроме того, за сутки 14 июня в Украине привито против коронавируса 50 тысяч 57 человек. Одну дозу получили 28 тысяч 100 человек, полностью иммунизированы — 21 тысяча 957 человек.

Известно, что в течение суток работали 448 мобильных бригад и 755 пунктов прививки.

По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 тысячи 404 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 768 тысяч 556 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 507 тысяч 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 260 тысяч 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 768 тысяч 556 прививок.

Напомним, за сутки 13 июня в Украине было выявлено 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

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