Коронавирус: в Украине за сутки менее 450 новых заражений, 13 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 14 июня 2021 года зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19.

Среди них — 32 ребенка и 2 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 464 человека, летальных исходов — 13, выздоровели — 3328 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 11 тысяч 638 человека, методом ИФА — 1589 человек, экспресс-тестами — 4629 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 223 тысячи 978 человек, выздоровели — 2 млн 130 тысяч 665 человек, летальных исходов — 51 тысяча 692, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 516 тысяч 186.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Кроме того, за сутки 13 июня в Украине привито против коронавируса 22 тысячи 219 человек. Одну дозу получили 20 тысяч 327 человек, полностью иммунизированы — 1892 человека.

Известно, что в течение суток работали 162 мобильные бригады и 205 пунктов прививки.

По состоянию на 14 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 тысяч 852 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 479 тысяч 703 человека, из них получили 1 дозу — 1 млн 479 тысяч 701 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 238 тысяч 798 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 718 тысяч 499 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 13 июня в Украине было зафиксировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.