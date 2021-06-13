Общество 6 минут назад

В Украине резко упало суточное количество заболеваемости коронавирусом

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Львовской областях

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По состоянию на утро 13 июня, в Украине зафиксированы 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным Минздрава, среди заболевших — 37 детей и 17 медицинских работников.

При этом, госпитализировано с COVID-19 684 человека, выздоровели — 1 тысяча 652 пациента, умерли от этой болезни за сутки 33 человека.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (114), а также Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 223 тысячи 558 человек, выздоровели 2 млн 127 тысяч 337 человек, скончались 51 тысяча 679 человек.

Напомним, по состоянию на 12 июня, в Украине было зарегистрировано 1 тысячу 274 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19

За день до этого было зафиксировано 1 тысяча 603 новых случая заболевания COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более тысячи человек
В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более тысячи человек
Коронавирус: в Украине за сутки около 1600 новых заражений, 70 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки около 1600 новых заражений, 70 человек умерли
Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от Covid-19
Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от Covid-19
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. В Одессе горела трансформаторная подстанция компании Ахметова (ФОТО)

  4. Украина может получить $3 млрд до конца 2021 года — J.P.Morgan

  5. Зеленский подписал закон о кредитах для жителей ОРДЛО

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...