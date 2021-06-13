В Украине резко упало суточное количество заболеваемости коронавирусом

По состоянию на утро 13 июня, в Украине зафиксированы 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, среди заболевших — 37 детей и 17 медицинских работников.

При этом, госпитализировано с COVID-19 684 человека, выздоровели — 1 тысяча 652 пациента, умерли от этой болезни за сутки 33 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (114), а также Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 223 тысячи 558 человек, выздоровели 2 млн 127 тысяч 337 человек, скончались 51 тысяча 679 человек.

Напомним, по состоянию на 12 июня, в Украине было зарегистрировано 1 тысячу 274 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого было зафиксировано 1 тысяча 603 новых случая заболевания COVID-19.