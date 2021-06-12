Общество 6 часов назад

В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более тысячи человек

За минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 709 человек, умерли от этой болезни 69 больных и выздоровели от COVID-19 4 тысячи 905 человек

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В течение последних суток в Украине зарегистрировано 1 тысячу 274 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди зараженных — 40 детей и 53 медицинских работника.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 709 человек, умерли от этой болезни 69 больных и выздоровели от COVID-19 4 тысячи 905 человек.

При этом, за сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 26 тысяч 999 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 10 тысяч 910 человек и протестировали экспресс-тестами 16 тысяч 912 украинцев.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией COVID-19 2 млн 222 тысячи 701 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 125 тысяч 685 пациентов и умерли от коронавируса 51 тысяча 646 украинцев.

С начала пандемии в Украине проведено 1 млн 487 тысяч 410 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе  Киев (215), а также в Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 июня 2021 года зафиксировано 1 тысяча 603 новых случая заболевания COVID-19.

За день до этого было зарегистрировано 1 тысячу 785 новых случаев заболевания COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус: в Украине за сутки около 1600 новых заражений, 70 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки около 1600 новых заражений, 70 человек умерли
Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от Covid-19
Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от Covid-19
В Украину нельзя въехать по документам о вакцинации "Спутником V" — Госпогранслужба
В Украину нельзя въехать по документам о вакцинации "Спутником V" — Госпогранслужба
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина может получить $3 млрд до конца 2021 года — J.P.Morgan

  4. Джітен В'яс: зростання попиту на візи — це сигнал зміцнення довіри в сфері подорожей

  5. Украинских киберспортсменов обвиняют в афере: что грозит талантливым новичкам?

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...