Коронавирус: в Украине за сутки почти 1800 новых заражений, 97 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 10 июня 2021 года зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19.

Среди них — 77 детей и 73 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 741 человек, летальных исходов — 97, выздоровели — 6513 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 28 тысяч 997 человек, методом ИФА — 10 тысяч 741 человек, экспресс-тестами — 19 тысяч 683 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 219 тысяч 824 человека, выздоровели — 2 млн 115 тысяч 197 человек, летальных исходов — 51 тысяча 507, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 434 тысячи 574.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

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Кроме того, за сутки 9 июня в Украине привито против коронавируса 55 тысяч 573 человека. Одну дозу получили 36 тысяч 498 человек, полностью иммунизированы — 19 тысяч 75 человек.

Известно, что в течение суток работали 516 мобильных бригад и 616 пунктов прививки.

По состоянию на 10 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 тысяч 470 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 364 тысячи 568 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 364 тысячи 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 180 тысяч 453 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 545 тысяч 19 прививок.

Напомним, по состоянию на 9 июня в Украине было зафиксировано 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.