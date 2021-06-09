Общество 30 минут назад

COVID-19: в Украине за сутки выявили более 1,3 тысячи зараженных

За это время в медучреждения госпитализированы 756 человек, умерли от коронавируса 77 больных и выздоровели от этой болезни 6 тысяч 962 пациента

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 9 июня, в Украине зафиксировано 1 тысяча 385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 57 детей и 74 медицинских работника.

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За это время в медучреждения госпитализированы 756 человек, умерли от коронавируса 77 больных и выздоровели от этой болезни 6 тысяч 962 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

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С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 2 млн 218 тысяч 39 человек, 51 тысяча 410 пациентов скончалось и 2 млн 108 тысяч 684 человека выздоровели.

В течение последних суток протестировано:

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 25 тысяч 344 человек;

методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 11 тысяч 463 человека,

экспресс-тестами — 23 тысячи 813 человек.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине было зафиксировано 1 тысячу 602 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого было зарегистрировано 535 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым низким суточным показателем в текущем году.

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