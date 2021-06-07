Происшествия 7 часов назад

В Украине за сутки наименьшее число новых случаев заражения коронавирусом в этом году

За сутки 6 июня в Украине привито против коронавируса 24 тысячи 860 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 7 июня 2021 года зафиксировано 535 новых случаев заболевания COVID-19 — самый низкий суточный показатель в текущем году.

Среди них — 30 детей и 61 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализирован 601 человек, летальных исходов — 33, выздоровели — 1743 человека.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР — 10 тысяч 723 человека, методом ИФА — 1356 человек, экспресс-тестами — 5512 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 215 тысяч 52 человека, выздоровело — 2 млн 94 тысячи 971 человек, летальных исходов — 51 тысяча 215, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 346 тысяч 878.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

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Кроме того, за сутки 6 июня в Украине привито против коронавируса 24 тысячи 860 человек. Одну дозу получили 24 тысячи 406 человек, полностью иммунизированы — 454 человека.

Известно, что в течение суток работали 189 мобильных бригад и 281 пункт прививки.

По состоянию на 7 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 тысяч 129 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 241 тысяча 8 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 241 тысяча 6 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 147 тысяч 118 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 388 тысяч 124 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 6 июня 2021 года было зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19.

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