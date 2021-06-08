Общество 7 минут назад

За сутки в Украине резко возросло количество зараженных коронавирусом

В течение минувших суток госпитализировано с коронавирусом 483 человека, умерли от COVID-19 118 больных и выздоровели от этой болезни 6 тысяч 751 пациент

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 1 тысячу 602 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, среди заболевших — 95 детей и 94 медицинских работника.

При этом, в течение минувших суток госпитализировано с коронавирусом 483 человека, умерли от COVID-19 118 больных и выздоровели от этой болезни 6 тысяч  751 пациент.

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За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 33 тысячи 355 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 10 тысяч 821 лиц и экспресс-тестами — 13 тысяч 380 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 2 млн 216 тысяч 654 человек, выздоровели — 2 млн 101 тысяча 722 больных и зарегистрировано 51 тысяча 333 летальных случаев. Кроме этого, с момента начала пандемии проведено 11 млн 380 тысяч 233 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 7 июня 2021 года зарегистрировано 535 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым низким суточным показателем в текущем году.

За день до этого, 6 июня, было зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19.

Источник фото: Depositphotos.

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